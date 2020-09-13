Италия

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир имеет шанс перебраться в Италию.

Дженоа рассматривает вариант приобретения Джека Уилшира — уверяет Corriere dello Sport.

"Грифонам" надоело из года в год бороться за выживание, поэтому руководство команды решило пополнить состав опытными исполнителями, в число которых попал и 28-летний англичанин, чей контракт с Вест Хэмом истекает летом 2021 года.

Джек сыграл 34 матча за национальную сборную Англии (2 гола) и выступал за Арсенал (197 матчей во всех турнирах, 14 голов), Болтон (14, 1), Борнмут (27, 0) и Вест Хэм (18, 1).