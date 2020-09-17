Италия

Новичок Серии А пополнился вторым опытным вратарем.

Уже бывший голкипер Кальяри Рафаэль заключил годичный контракт со Специей, сообщил официальный сайт клуба.

В составе новичка элитного итальянского дивизиона Рафаэль будет конкурировать за место в основе с подписанным из ПСВ Йеруном Зутом.

Ранее Специя подписала ряд игроков, среди которых – Кристиан Делль'Орко и Риккардо Маркицца, арендованные у Сассуоло.