Италия 17 сентября 2020, 19:48 Специя подписала конкурента Зуту из Кальяри Новичок Серии А пополнился вторым опытным вратарем. Рафаэль, Специя 17 сентября 2020, 19:48 Уже бывший голкипер Кальяри Рафаэль заключил годичный контракт со Специей, сообщил официальный сайт клуба. В составе новичка элитного итальянского дивизиона Рафаэль будет конкурировать за место в основе с подписанным из ПСВ Йеруном Зутом. Ранее Специя подписала ряд игроков, среди которых – Кристиан Делль'Орко и Риккардо Маркицца, арендованные у Сассуоло. Люди Биттенкурт Рафаэль Команды Кальяри Специя Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте