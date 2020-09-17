Италия

Аргентинский нападающий покинул "Старую синьору".

Ювентус объявил о расторжении контракта с Гонсало Игуаином, сообщает официальный сайт Ювентуса.

На его место "Старая синьора" собирается подписать Эдина Джеко за 16 миллионов евро.

Аргентинский нападающий выступал за туринцев с 2016 года. За этот период Игуаин провел 149 матчей, в которых отметился 66 голами и 16 результативными передачами.

Напомним, что аргентинец близок к подписанию контракта с Интер Майами, который будет платить ему семь миллионов евро в год.