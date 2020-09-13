Аргентинский нападающий близок к подписанию контракта с клубом МЛС.
Гонсало Игуаин, getty images
13 сентября 2020, 08:55
Гонсало Игуаин уже вскоре может расторгнуть контракт с Ювентусом и стать игроком Интер Майами.
Как сообщает журналист Николо Шира, аргентинский нападающий сможет получать в МЛС порядка 7,5 миллионов евро.
Американский клуб предложил Гонсало Игуаину контракт сроком на два года.
Напомним, что аргентинец также получил предложения от клубов из Англии, Франции, США, Китая и Испании.