Северная Америка

Аргентинский нападающий близок к подписанию контракта с клубом МЛС.

Гонсало Игуаин уже вскоре может расторгнуть контракт с Ювентусом и стать игроком Интер Майами.

Как сообщает журналист Николо Шира, аргентинский нападающий сможет получать в МЛС порядка 7,5 миллионов евро.

Американский клуб предложил Гонсало Игуаину контракт сроком на два года.

Напомним, что аргентинец также получил предложения от клубов из Англии, Франции, США, Китая и Испании.