Италия

Защитник Диего Годин продолжит карьеру в Серии А.

Интер предоставил Диего Годину статус свободного агента, и уругваец тут же стал игроком Кальяри — сообщает Sky Sport Italia.

Защитник подписал с Кальяри контракт до лета 2023 года, финансовые детали которого пока не сообщаются. Известно лишь, что, согласившись прервать контракт с Интером, он оказался от 11 миллионов евро, полакавшихся ему в виде зарплаты за оставшиеся два года.

Годин за свою карьеру выступал за Серро (64 матча во всех турнирах, 6 голов), Насьональ (46, 2), Вильярреал (116, 4), Атлетико (389, 27) и Интер (36, 2).