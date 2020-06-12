Франция

Защитник Интера Диего Годин может оказаться во Франции.

Центральный защитник Диего Годин заинтересовал Лион — сообщает RMC Sport.

34-летний защитник не смог закрепиться в Интере после перехода из Атлетико и больше не входит в планы Антонио Конте, хотя его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Нынешнюю стоимость уругвайца портал Transfermarkt оценивает в 8 миллионов евро, однако главным препятствием на его пути во Францию может стать высокая зарплата Диего — 5,5 миллиона евро в год.

Центральный защитник национальной сборной Уругвая (135 матчей, 8 голов) выступал за Серро (64 матча во всех турнирах, 6 голов), Насьональ (46, 2), Вильярреал (116, 4), Атлетико (389, 27) и Интер (25, 0).

Ранее сообщалось, что ветераном интересуются Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.