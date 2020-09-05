Франция

Защитник Интера Диего Годин может оказаться в Лиге 1.

Представители Ренна обратились к Интеру с официальным запросом по поводу трансфера Диего Година — утверждает Sky Sport Italia.

Ренн, завоевавший право выступить в Лиге чемпионов, уверен, что 34-летний уругваец сможет усилить команду.

Переговоры об условиях возможного трансфера должны начаться в ближайшие дни.

Годин за свою карьеру сыграл 135 матчей за национальную сборную Уругвая (8 голов) и выступал за Атлетико Серро (64 матча во всех турнирах, 6 голов), Насьональ (46, 2), Вильярреал (116, 4), Атлетико (389, 27) и Интер (36, 2).