Италия

"Россонери" заинтересованы в подписании норвежского защитника.

Милан возобновил интерес к защитнику Селтика Кристофферу Айеру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Итальянский клуб хочет подписать норвежского центрбека до закрытия трансферного окна и готов начать переговоры с руководством "обручей". Стоимость футболиста оценивается в сумму около 15 миллионов евро.

Действующий контракт Айера с шотландским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В новом сезоне 22-летний игрок провел 7 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании полузащитника Фулхэма Андре-Франк Замбо-Ангисса.