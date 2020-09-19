"Россонери" заинтересованы в подписании норвежского защитника.
Кристоффер Айер, Getty Images
19 сентября 2020, 08:19
Милан возобновил интерес к защитнику Селтика Кристофферу Айеру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Итальянский клуб хочет подписать норвежского центрбека до закрытия трансферного окна и готов начать переговоры с руководством "обручей". Стоимость футболиста оценивается в сумму около 15 миллионов евро.
Действующий контракт Айера с шотландским клубом рассчитан до июня 2022 года.
В новом сезоне 22-летний игрок провел 7 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании полузащитника Фулхэма Андре-Франк Замбо-Ангисса.