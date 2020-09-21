Ювентус на своем поле принимал Сампдорию в дебютном матче Андреа Пирло на посту главного тренера. 
В этом поединке десять раз по воротам соперника пробил Криштиану Роналду — больше всех за одну игру ТОП-5 лиг Европы в этом сезоне. 
В концовке встречи 35-летнему футболисту удалось отличиться забитым голом. 
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Сампдория.