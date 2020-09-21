Италия

Португальский нападающий активно провел поединок первого тура Серии А.

В этом поединке десять раз по воротам соперника пробил Криштиану Роналду — больше всех за одну игру ТОП-5 лиг Европы в этом сезоне.

В концовке встречи 35-летнему футболисту удалось отличиться забитым голом.