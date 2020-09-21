Италия 21 сентября 2020, 09:45 Роналду нанес 10 ударов в матче с Сампдорией — больше всех в этом сезоне Португальский нападающий активно провел поединок первого тура Серии А. Getty Images 21 сентября 2020, 09:45 Ювентус на своем поле принимал Сампдорию в дебютном матче Андреа Пирло на посту главного тренера. В этом поединке десять раз по воротам соперника пробил Криштиану Роналду — больше всех за одну игру ТОП-5 лиг Европы в этом сезоне. В концовке встречи 35-летнему футболисту удалось отличиться забитым голом. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Сампдория. Люди Криштиану Роналду Команды Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте