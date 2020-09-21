Италия

Нападающий Атлетико Альваро Мората может вернуться в Италию.

В ближайшее время Ювентус и Атлетико оформят трансфер Альваро Мораты — сообщает Sky Sport Italia.

После того, как Барселона согласилась отпустить Суареса, а сам уругваец согласовал условия контракта с Атлетико, "матрасникам" уже не нужно категорически отвергать предложения Ювентуса по Альваро Морате.

Итальянские и испанские СМИ предполагают, что Мората отправится в Ювентус в аренду, которая обойдется чемпиону Италии в 10 миллионов евро, а после этого туринцы смогут выкупить его еще за 45 миллионов.

Мората уже выступал в составе Ювентуса в сезонах 2014/15 и 2015/16 (93 матча во всех турнирах, 27 голов). Кроме этого, 27-летний испанец защищал цвета Реала (95, 31), Челси (72, 24) и Атлетико (61, 22).