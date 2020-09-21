Нападающий Атлетико Альваро Мората может вернуться в Италию.
Альваро Мората, Getty Images
21 сентября 2020, 18:15
В ближайшее время Ювентус и Атлетико оформят трансфер Альваро Мораты — сообщает Sky Sport Italia.
После того, как Барселона согласилась отпустить Суареса, а сам уругваец согласовал условия контракта с Атлетико, "матрасникам" уже не нужно категорически отвергать предложения Ювентуса по Альваро Морате.
Итальянские и испанские СМИ предполагают, что Мората отправится в Ювентус в аренду, которая обойдется чемпиону Италии в 10 миллионов евро, а после этого туринцы смогут выкупить его еще за 45 миллионов.
Мората уже выступал в составе Ювентуса в сезонах 2014/15 и 2015/16 (93 матча во всех турнирах, 27 голов). Кроме этого, 27-летний испанец защищал цвета Реала (95, 31), Челси (72, 24) и Атлетико (61, 22).