Северная Америка

Аргентинский нападающий продолжит карьеру в МЛС.

Интер Майами подписал Гонсало Игуаина на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба, президентом которого является Дэвид Бекхэм.

Накануне 32-летний футболист расторг соглашение с Ювентусом. Аргентинский нападающий выступал за туринцев с 2016 года.

За этот период Игуаин провел 149 матчей, в которых отметился 66 голами и 16 результативными передачами.

Аргентинец будет выступать под девятым номером. Ему предстоит пройти карантин и получить визу.

Напомним, что по сообщениям СМИ, Игуаин будет получать более семи миллионов евро в год в Интер Майами.