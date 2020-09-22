Италия

Сергей Шевченко — о дебюте Маэстро во главе туринского гранда.

Италия восторгается дебютным матчем Андреа Пирло во главе Ювентуса. "Он вышел на сцену как маэстро: три гола Сампдории и обилие красоты", – начинает отчёт о матче La Gazzetta dello Sport. "Да, это Ювентус!", – гремит первая полоса ликующего Tuttosport. "Тем, у кого имелись вопросы, Ювентус ответил с привычной уверенностью", – радуется успехам родного клуба Клаудио Маркизио.

Поспешим уточнить: такого Ювентуса мы не видели уже давно. Команда, явленная в стартовом туре, заметно отличается от той, что мучилась этим летом под руководством Маурицио Сарри. Новый Юве хочет нравиться: стильно выглядящий и всеми любимый тренер (Пирло даже выбрали наиболее сексуальным тренером Серии А), не менее стильная, напоминающая скетч-рисунки форма, куда наконец-то вернулись полоски, а главное – ранее не свойственный команде атакующий футбол. Поговорим о характерных моментах стартового матча.

Гибридная расстановка

Ювентус вернулся к игре в три центральных защитника – как во времена Пирло-игрока, когда Андреа играл над легендарным трио ВВС. Бонуччи с Кьеллини до сих пор в деле, Джорджо сумел восстановиться и набрать форму, так что рано его списывать. К ним отправили номинального крайнего бека Данило, который явных ошибок не допускал, но всё-таки чувствовалось, что позиция для него не совсем удобная. Впрочем, уж кого-кого, а центрбеков у "бьянконери" хватает: есть пока что травмированный де Лигт, чьи качества теоретически должны идеально подходить для новой модели. Есть едва восстановившийся Демирал. Не стоит забывать даже о Ругани – в конце концов, смена тренера даёт ему шанс.

Не менее интересно другое: расстановка Ювентуса изменялась при переходе из атаки в оборону. Защищалась команда вполне себе в четыре защитника – Данило отходил направо (вот и смысл его появления в основе), а левый латераль Фработта опускался глубже. Разумеется, это всего лишь первая игра, Пирло вполне может экспериментировать со схемами, но пока что фиксируем такой оригинальный вариант, отчасти напоминающий тактику Массимилиано Аллегри в ответном поединке с Атлетико – тогда в фазе владения опорник Эмре Джан опускался в оборону, а крайние защитники шли вперёд.

Давление и острота

Ювентус хочет атаковать. Это не классическая "Синьора" с выжиданием ошибок соперника, но и не "саррибол" с горизонтальным владением. Команда играла высоко, стремясь прессинговать оппонентов на их половине поля, но также оставляла достаточно пространства впереди для вертикальных передач, которые и делали атаки "бьянконери" такими опасными. Кроме того, отметим подключения центральных защитников, что уже напомнило Аталанту. Пирло учится не только у экс-тренеров Ювентуса (хотя при желании и Гасперини можно таковым назвать).

Плеймейкер из Уэльса

Лучшим игроком встречи стоит назвать не кого-то из голеадоров, а человека, создававшего моменты. Аарон Рэмси играл под связкой Роналду и Кулусевски и генерировал блестящие обостряющие передачи. Судя по первому матчу, валлийцу точно пойдёт на пользу смена тренера, при Сарри ему не удавалось так раскрыться. Главное, чтобы Рэмси по своему обыкновению не залёг в лазарет, и тут появляется вопрос: а какая ему альтернатива? Видимо, Дибала, не игравший против Сампдории из-за повреждения. Потенциально это может быть очень интересно, но Пауло не так охотно работает в защите – Рэмси кроме передач не забывал и в подкатах стелиться, на его счету аж шесть отборов мяча.

Маккенни – новый Матюиди и не только

В центре полузащиты ждали новичка Артура, но экс-барселонец остался на скамейке. Зато появился другой новобранец – американец Уэстон Маккенни. Несколько смущал его бывший клуб, проигрывающий в Бундеслиге один матч за другим, но сам Маккенни определённо впечатлил. Это работяга, чьи отборы с перехватами становятся фундаментом для перевеса в центре поля. Уэстон, в первую очередь, замена ушедшему Матюиди, даже 14-й номер ему достался в наследство, но роль новичка шире за счёт универсальности. Так, после замены Куадрадо на Бентанкура Маккенни отошёл на правый фланг. Если надо, и в центре обороны сыграет – в общем, у Ювентуса появился свой Алаба.

А что на левом фланге?

Удивил выбор Пирло на левом фланге, где травмирован Алекс Сандро. Можно было поставить туда Де Шильо (который вышел по ходу матча) или Луку Пеллегрини, но оба этих игрока, вероятно, покинут команду, так что Андреа рискнул, доверившись игроку молодёжного состава. Джанлука Фработта, конечно, не совсем юнец, ему 21 год, но за первую команду он доселе провёл всего один матч – с Ромой в заключительном туре минувшего сезона. Каши парень не испортил, при случае неплохо поддерживал атаки и заслужил положительные отзывы прессы, но уместно заметить, что Сампдория большую часть встречи играла закрыто и мало нагружала оборону Ювентуса.

Но будет ли Пирло делать ставку на Фработту, пускай и в качестве дублёра Алекса Сандро? Трансферное окно ещё не закрыто, и в Ювентус прочат нового игрока на левый фланг. Интересным вариантом смотрится Эмерсон из Челси и сборной Италии. Есть и другие кандидаты – например, валенсиец Гайя или Алекс Тельес из Порту.

Роналду и Кулусевски – рано восторгаться

Очень много восторгов насчёт пары нападающих. Ещё бы: Кулусевски забил в дебютном матче за Ювентус, причём красиво, да ещё и первый гол в матче, а Роналду нанёс десять ударов по воротам и традиционно был наиболее заметной фигурой на поле. Тем не менее, здесь есть ложка дёгтя. Взаимодействие между этими двумя футболистами тяжело назвать эффективным.

Если Деян действительно старался действовать в подыгрыше, иногда даже в ущерб своему фирменному дриблингу, то Криштиану явил публике высшую степень эгоизма – иной раз он буквально отбирал мячи из-под носа у партнёров, тем самым нивелируя опасный момент. Звёздный португалец в упор не видел Фработту, да и на Кулусевски пасовал неохотно. Иронично, как именно пара форвардов создала первый гол: Роналду вознамерился обыграть толпу защитников и потерял мяч, который отскочил к Кулусевски. Против более искушённых соперников это может вылезти боком.

Ну и тихо, в сторону, чтобы Аньелли не слышал: а правда же интересно было бы посмотреть на такой Ювентус без Роналду? Пара Дибала – Кулусевски могла бы сыграть куда органичнее, а как альтернативу завезли Морату – всё-таки жаль, что не Суареса.

Вывод

Презентация нового Ювентуса Пирло точно стала событием для итальянского футбола. Это рискованный эксперимент, и выводы мы будем делать уже по итогам всего сезона, но первые результаты порадовали. Дело не только в победе над Сампдорией – соперником, объективно, из нижней части таблицы. Впечатлил стиль обновлённой команды, и в первую очередь – оригинальность этого стиля. Пирло, возможно, заимствовал какие-то элементы у знакомых ему специалистов, но такой микс идей присущ исключительно его творению. Тем интереснее наблюдать за развитием Пирло-тренера и тем, как он будет справляться с новыми вызовами: Интер не дремлет, Милан точит ножи, Аталанта всегда опасна, а уж про Лигу чемпионов и напоминать лишний раз не стоит.