Италия

Молодой футболист продолжит выступления в составе "сине-желтых".

Верона подписала нападающего Интера Эдди Сальседо, сообщает официальный сайт клуба.

Юный форвард присоединился к "сине-желтым" на правах годичной аренды с опцией выкупа. При этом миланский клуб сохранил за собой право возвращения футболиста.

Интер приобрел Сальседо у Дженоа летом 2019-го за 8,6 млн евро. Прошлый сезон 18-летний игрок провел на правах аренды в Вероне, где отыграл 17 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Верона арендовала нападающего Аталанты Эбримы Колли.