Италия

Эбрима Колли проведет сезон-2020/21 в Вероне.

Верона и Аталанта согласовали аренду нападающего Эбримы Колли — сообщил официальный сайт "мастиффов".

20-летний Колли проведет в Вероне сезон-2020/21 на правах аренды с возможностью выкупа по его окончании.

Нападающий национальной сборной Гамбии (7 матчей, 0 голов) является выпускником академии Аталанты и принял участие в пяти матчах "богини" в Серии А (0 голов). За "примаверу" бергамасков провел 55 матчей и забил 33 мяча.

Интересно, что двоюродный брат Эбримы — Омар Колли — выступает за Сампдорию.