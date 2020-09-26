Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют миланский Интер и флорентийская Фиорентина.

Миланский Интер пропустил игру первого тура в стартовавшем сезоне национального первенства, поэтому начнет Серию А с обещающего стать непростым домашнего поединка против Фиорентины. Из приобретений короткого трансферного окна, в стартовый состав "нерадзурри" попал только Коларов. При этом, тройку в центре обороны он составит вместе с Д'Амброзио и Бастони. Фланги полузащиты составят Янг и вернувшийся из аренды в Баварию Перишич, а под нападающими расположится Эриксен.

У гостей отмечаем дебют Софьяна Амрабата, который сыграет в центральной оси.

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, Бастони, Коларов — Янг, Барелла, Брозович, Перишич — Эриксен — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Раду, Раноккья, Хакими, Дальберт, Пирола, Шкриниар, Видаль, Найнгголан, Гальярдини, Сенси, Санчес, Пинамонти.



Фиорентина: Драговски — Миленкович, Чеккерини, Касерес — Кьеза, Бонавентура, Амрабат, Кастровилли, Бираги — Куаме, Рибери.

Запасные: Терраччано, Венути, Лирола, Мура, Песселья, Дункан, Борха Валеро, Сапонара, Монтьел, Влахович, Кутроне.



Матч Интер — Фиорентина начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.