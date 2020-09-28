Вашему вниманию видео лучших моментов матча второго тура чемпионата Италии.
Getty Images
28 сентября 2020, 00:01
Милан одержал вторую победу в нынешнем чемпионате, одолев Кротоне и деля места на вершине турнирной таблицы с Наполи и Вероной.
Поединок против новичка Серии А продлил беспроигрышную серию "дьяволов" до 17-ти матчей.
Кротоне – Милан 0:2
Голы: Кессье, 45 (пенальти), Браим Диас, 50.
Кротоне: Кордац – Магальян, Марроне, Големич – Педру Перейра (Реца, 72), Жуниор Мессиас, Чигарини, Дзанеллато (Эдуардо Энрике, 46), Молина (Рисполи, 83) – Дрэгуш (Вулич, 72), Нванкво.
Милан: Доннарумма – Калабрия, Кьер, Габбья, Тео – Тонали (Беннасер, 63), Кессье, Салемакерс (Кастильехо, 63), Чалханоглу (Рафаэл Леау, 83), Браим Диас (Крунич, 83) – Ребич (Коломбо, 58).
Предупреждения: Марроне – Габбья, Тео, Рафаэл Леау.