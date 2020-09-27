Италия

Милан продлил свою рекордную беспроигрышную серию в XXI веке

В последний раз Милану удавалось не проигрывать так долго почти 25 лет назад.

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Беспроигрышная серия Милана во всех турнирах составляет 17 матчей — сообщает ОРТА. После победы над Кротоне во втором туре чемпионата Италии на счету "россонери" 13 побед и 4 ничьи. Это самая продолжительная беспроигрышная серия "дьяволов" с марта 1996 года, когда прервалась 27-матчевая беспроигрышная серия команды. В третьем туре Милан примет дома Специю и с большой долей вероятности продлит свою беспроигрышную серию до 18-ти матчей.