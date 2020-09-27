Беспроигрышная серия Милана во всех турнирах составляет 17 матчей — сообщает ОРТА.

После победы над Кротоне во втором туре чемпионата Италии на счету "россонери" 13 побед и 4 ничьи.

Это самая продолжительная беспроигрышная серия "дьяволов" с марта 1996 года, когда прервалась 27-матчевая беспроигрышная серия команды.

В третьем туре Милан примет дома Специю и с большой долей вероятности продлит свою беспроигрышную серию до 18-ти матчей.