Италия

Сергей Шевченко — о мощной средней линии одного из претендентов на "скудетто".

Первый матч Интера в сезоне-2020/21 вызвал массу эмоций. Драматичная победа 4:3 над Фиорентиной с внезапными поворотами сюжета – отличная реклама Серии А как таковой и заодно уверенная стартовая позиция для самих "нерадзурри", которые на характере вытащили тяжелейший матч. Конечно, дело не только в морально-волевых качествах. Различались кадровые возможности двух команд. Пока "скуадра виола" выпускала на замену Влаховича и Кутроне, Интер усиливался опытнейшими игроками, которые смогли переломить ход встречи. Антонио Конте должен быть благодарен руководству лиги за решение оставить пять замен.

Особенно интересен центр полузащиты. Это ключ к доминированию "интеристов" в концовке матча. В этой линии у Интера собран мощнейший состав из оригинальных и разноплановых футболистов. По именам смотрится даже в чём-то поинтереснее Ювентуса, но Конте необходимо принимать верные решения по ходу сезона и делать ставку на тех, кто даст результат. Попробуем разобраться в этом хитросплетении.

Игроки

Марцело Брозович – игрок, который за пять лет в клубе успел стать незаменимым. Хорват выполняет колоссальный объём работы, причём речь как о беге, так и о количестве передач. Тем удивительнее новость, что Интер не прочь избавиться от него. Такой поворот напоминает судьбу Миралема Пьянича в Ювентусе, который удивительно быстро прошёл путь от лидера полузащиты до игрока на трансфере. В случае Брозовича также можно вести речь о непростом характере, Марцело любил влипать в нелепые истории.

Николо Барелла – парень с будущим. Летом прошлого года Барелла преходил в статусе главной звезды Кальяри и основного игрока сборной Италии. Николо сочетает в себе скорость и жёсткость, умеет как остро подключиться, так и выцарапать мяч в подкате. Не хватает разве что стабильности, всё-таки он достаточно молод (23 года). В целом Барелла, конечно, типичный футболист для футбола Конте, однако не факт, что в этом сезоне он будет стопроцентно основным.

Стефано Сенси – был лучшим, пока не замучили травмы. Год назад он идеально вписался в строящийся на глазах Интер. Сенси отвечал за продвижение мяча и креативные передачи. Маленький, подвижный, с отличным видением поля – не зря его сравнивают с Хави. Увы, дальше пошли разочарования: даже когда Стефано играл, то был лишь бледной тенью себя прежнего. Интер, однако, доверяет футболисту и выкупил-таки его контракт у Сассуоло. Новый сезон пока даёт новую надежду: Сенси отличился в матче за сборную и неплохо зашёл против Фиорентины.

Роберто Гальярдини – загадочный футболист, которого любит Конте. Его карьера в Интере, скорее, разочаровывает. Гальярдини запомнился общей неуклюжестью и глупейшим промахом в летней игре против Сассуоло, но как не отметить, что летом Роберто внезапно был стопроцентно основным игроком "нерадзурри". Главный тренер ценит его за выносливость, физические данные и дисциплинированность. Только может ли команда с таким игроком в старте выиграть "скудетто"?

Матиас Весино – для проформы отметим уругвайца. Во времена Спаллетти он был основным и даже специализировался по важнейшим мячам, но при Конте выпал из состава – в немалой степени ещё и травмы помешали. Практически нет сомнений, что Весино вскоре уйдёт из команды, как минимум Наполи ведёт переговоры.

Кристиан Эриксен – загадочное январское приобретение. От датчанина ждали чудес, и он изредка даже их творил, но общая картина удручает. Эриксен так и не пробился в основной состав, а даже когда выходил, то зачастую смотрелся инородным телом. Есть подозрение, что Кристиан со всей его утончённостью и креативностью не особо-то нужен Конте с его склонностью к "бегункам" и "работягам". Но зачем тогда вообще брали Эриксена и что с ним теперь делать?

Раджа Наингголан – "Ниндзя" снова в Интере. Казалось, что мы больше не увидим бельгийца в чёрно-синей футболке, но он вернулся из Кальяри, где провёл очень неплохой год. Уместно напомнить, что одной из причин его отъезда было состояние здоровья жены, которая на Сардинии лечилась от рака. Теперь, после её выздоровления, Наингголан может снова попытать счастья в топ-команде. Лишь бы снова не начались конфликты с тренером, тут риск высокий.

Артуро Видаль – его очень хотел Конте. Чилиец прекрасно знаком ему по Ювентусу, где был одной из ключевых фигур средней линии. "Это фантастический игрок, я бы пошёл с ним на войну", – так Антонио хвалил Видаля, футболиста, который отменно подходит под характеристику "полузащитник для Конте". Интер даже отказался от приобретения Тонали, когда появилась возможность заполучить Артуро. С таким новичком можно и за "скудетто" тягаться.

Варианты

Любопытный паззл: восемь игроков на три позиции. Пускай даже семь, если без Весино. Что может выбрать Конте?

Вариант №1. "Скуадра нерадзурра". Итальянцев в Интере сейчас куда больше, нежели мы привыкли. Удивительно, но в недавних поединках Лиги наций за "скуадру адзурру" забивали как раз центрхавы Интера Барелла и Сенси. Идея ставить на них выглядит перспективной, оба игрока достаточно молоды и хорошо дополняют друг друга. Третьим неплохо бы смотрелся Брозович, как, собственно, и было год назад. Минус – некоторая легковесность, травмы Сенси, да и нехватка опыта будет критичной для решающих матчей.

Вариант №2. "Старики-разбойники". То, что мы видели в концовке с Фиорентиной, когда появились Видаль с Наингголаном и выиграли для Интера центр поля. На этих ребят можно положиться в критический момент. Такое сочетание и в основном составе выглядело бы более чем органично, лишь бы физических сил хватило – без ротации, конечно, не обойтись. Ну и да: трио Видаль – Наингголан – Брозович это гремучая смесь тяжёлых характеров.

Вариант №3. "А вдруг заработает?". Эриксен пока не ушёл, так что не будем его заранее списывать. В резерве у Конте остаётся вариант со схемой 3-4-1-2 ("единичка" – собственно, датчанин), которую он пытался наигрывать летом. Проблема в том, что и сам Эриксен не блещет, и для, к примеру, Брозовича, такая расстановка непривычна. В общем, вариант, скорее, теоретический – куда логичнее избавиться от Кристиана, который явно не желает сидеть на лавке.

Вариант №4. "Конте и Канте". Трансферная кампания отнюдь не завершена. Так, Интер не прочь купить у Челси Нголо Канте – игрока, которого можно назвать синонимом работоспособности, и вдобавок уже успешно игравшего под руководством Конте. Ради этого перехода Интер может пожертвовать сразу несколькими игроками – например, Эриксеном, Брозовичем или Шкриняром. Если это случится, Нголо займёт место Брозовича и станет "волнорезом".

Само собой, любой из этих вариантов достаточно условный, и по ходу сезона Конте будет ротировать состав. Хотя не забываем, что в критический момент Антонио всегда доверяет одним и тем же футболистам – достаточно вспомнить неизменную основу в плей-офф Лиги Европы. Так или иначе, речь идёт главным образом о богатстве выбора в полузащите, чего не было год назад. Тогда "нерадзурри" выдохлись к середине чемпионата, теперь же рассчитывают выдержать гонку за "скудетто". Конечно, можно придраться к явной ставке на зрелых футболистов, которые обязаны давать результат здесь и сейчас, но тяжело не признать, что из года в год Интер всё больше похож на топ-команду.