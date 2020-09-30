Италия

Новичок "нерадзурри" отлично показывает себя в атакующих действиях.

Интер отправился в гости к Беневенто в рамках перенесенного поединка первого тура Серии А.

К перерыву подопечные Антонио Конте вели со счетом 4:1, а один из голов на свой счет записал Ашраф Хакими.

Марокканец подкараулил ошибку соперника в штрафной площади после невнятного удара Лукаку и отправил мяч в угол ворот.

Напомним, что Ашраф Хакими уже успел отметиться результативной передачей в игре против Фиорентины.