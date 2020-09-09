Италия

Марокканец прокомментировал переход в миланский клуб.

Защитник Ашраф Хакими рассказал о своем летнем переходе в Интер из мадридского Реала.

Марокканский фулбек уже прибыл в расположение миланского клуба и приступил к тренировкам с новыми партнерами по команде.

"Я выбрал Интер, потому что думаю, что тренерский стиль особенно подходит мне и я смогу принести пользу клубу. Мы хотим достигнуть отличных результатов и, конечно, попытаемся выиграть скудетто.

Конте – великий тренер с очень сильным соревновательным духом. У него невероятная страсть к футболу, которую он передает и игрокам, болельщикам и всем в клубе. Его мотивация заряжает команду на каждый матч.

Я уже играл в Боруссии Д в схеме 3-5-2 и, получив предложение, посчитал это прекрасной возможностью для роста", – рассказал Хакими в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, Интер объявил о приобретении Хакими, заплатив за него 40 миллионов евро.