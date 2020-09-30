Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
фото getty images
30 сентября 2020, 22:43
Интер в рамках перенесенного матча первого тура Серии А отправился в гости к Беневенто и добился победы со счетом 5:2.
Беневенто — Интер 2:5
Голы: Капрари, 34, 76 — Лукаку, 1, 28, Гальярдини, 25, Хакими, 42, Мартинес, 71
Беневенто: Монтипо — Барба (Летициа, 37), Глик, Маджо (Фулон, 46), Кальдирола — Дабо (Хетемай, 70), Скьяттарелла — Капрари, Ионицэ, Инсинье (Туйя, 46) — Мончини (Лападула, 63).
Интер: Ханданович — Хакими, Коларов, Шкриньяр, де Врей, Янг (Перишич, 65) — Видаль (Барелла, 52), Сенси (Брозович, 65), Гальярдини (Эриксен, 81) — Санчес, Лукаку (Мартинес, 65).
Предупреждения: Скьяттарелла