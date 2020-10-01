Италия

Полузащитник МЮ Андреас Перейра продолжит карьеру в Серии А.

Манчестер Юнайтед и Лацио согласовали трансфер Андреаса Перейры — сообщил официальный Твиттер Лацио.

Сезон-2020/21 24-летний бразилец проведет в Лацио на правах аренды, после чего "орлы" смогут выкупить его за 27 миллионов евро.

Перейра, сыгравший 1 матч за национальную сборную Бразилии (0 голов), выступал за Манчестер Юнайтед (75 матчей во всех турнирах, 4 гола), Гранаду (аренда, 37, 5) и Валенсию (аренда, 29, 1).