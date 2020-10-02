Италия

Экс-защитник СПАЛ Мохамед Фарес вернулся в Серию А.

Лацио и СПАЛ согласовали трансфер Мохамеда Фареса, и защитник сборной Алжира стал игроком "орлов" – сообщил официальный сайт римлян.

Трансфер обошелся Лацио в 10 миллионов евро, однако клубу теперь необходимо кого-то продать, чтобы освободить место для 24-летнего новичка в заявке.

По итогам сезона-2019/20 Фарес вместе со СПАЛ вылетел в Серию В, однако теперь самостоятельно вернулся в элитный итальянский дивизион.

Мохамед провел 9 матчей за национальную сборную Алжира (0 голов) и выступал за Верону (64 матча, 1 гол) и СПАЛ (44, 3).