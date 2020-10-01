Италия

Сезон-2020/21 нападающий Реала Борха Майораль проведет в Серии А.

Реал и Рома согласовали аренду Борхи Майораля — резюмирует информацию многочисленных итальянских и испанских источников Football Italia.

Последнее слово было за 23-летним футболистом, и он согласился на переход. В пятницу, 2 октября, Борха Майораль прилетит в Рим для прохождения медицинского обследования и подписания личного контракта.

Информация об условиях трансфера у различных источников расходится. Все согласны, что это аренда, но неизвестен срок (год или два), а также пункт о выкупе футболиста: право или обязательство.

Воспитанник Реала провел за первую команду клуба 64 матча во всех турнирах и забил 14 мячей. На правах аренды он выступал за Вольфсбург (21, 2) и Леванте (69, 14).