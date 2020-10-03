Полузащитник в этом сезоне будет защищать цвета римской команды.
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03 октября 2020, 01:30
Андреас Перейра на правах арендного соглашения перешел из Манчестер Юнайтед в Лацио, сообщает официальный сайт "орлов".
Бразильский полузащитник будет выступать за римлян до конца текущего сезона. СМИ утверждают, что у Лацио есть права выкупа футболиста.
Перейра, сыгравший 1 матч за национальную сборную Бразилии (0 голов), выступал за Манчестер Юнайтед (75 матчей во всех турнирах, 4 гола), Гранаду (аренда, 37, 5) и Валенсию (аренда, 29, 1).