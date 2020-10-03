Италия

Полузащитник в этом сезоне будет защищать цвета римской команды.

Андреас Перейра на правах арендного соглашения перешел из Манчестер Юнайтед в Лацио, сообщает официальный сайт "орлов".

Бразильский полузащитник будет выступать за римлян до конца текущего сезона. СМИ утверждают, что у Лацио есть права выкупа футболиста.

Перейра, сыгравший 1 матч за национальную сборную Бразилии (0 голов), выступал за Манчестер Юнайтед (75 матчей во всех турнирах, 4 гола), Гранаду (аренда, 37, 5) и Валенсию (аренда, 29, 1).