Предлагаем вашему вниманию результаты матчей итальянского первенства.
Беневенто – Болонья, Getty Images
04 октября 2020, 18:47
В рамках 3-го тура Серии А Беневенто одержал победу над Болоньей, а Парма справилась с Вероной.
Беневенто – Болонья 1:0
Гол: Лападула, 66.
Беневенто: Монтипо, Летициа, Глик, Кальдирола, Фулон, Хетемай (Дабо, 62), Скьяттарелла, Ионицэ (Импрота, 73), Капрари (Сау, 62), Яго Фальке (Туйя, 73), Мончини (Лападула, 15).
Болонья: Скорупски, де Сильвестри (Сансоне, 77), Медель (Ларангейра, 19), Томиясу, Хики (Денсвил, 67), Ольсен (Орсолини, 67), Сориано, Схаутен, Сванберг (Виньято, 78), Барроу, Паласио.
Предупреждения: Скьяттарелла, Фулон – Сванберг.
Парма – Верона 1:0
Гол: Куртич, 1.
Парма: Сепе, Пеццелла, Лорини (Дармиан, 63), Бруну Алвеш, Дермаку, Бругман, Куцка, Карамо (Корнелиус, 63), Эрнани (Гальоло, 63), Жервиньо, Куртич (Грасси, 74).
Верона: Сильвестри, Димарко, Гюнтер, Четин (Тупта, 86), Фараони, Дзакканьи (Колли, 58), Тамез, Барак (Сальседо, 58), Илич, Ловато (Лазович, 45), Фавилли.
Предупреждения: Бруну Алвеш – Димарко.