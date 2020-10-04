Италия

Вашему вниманию лучшие моменты матча третьего тура чемпионата Италии.

В третьем туре Серии А Милан разгромил Специю.

После трех побед в трех стартовых матчах Милан делит первое-второе места с Аталантой, уступая бергамаскам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Стоит отметить, что Милан еще не пропустил ни одного мяча в чемпионате-2020/21.

Милан – Специя 3:0

Голы: Рафаэль Леау, 57, 78, Тео Эрнандес, 76.

Милан: Доннарумма – Калабрия, Кьер, Габбия, Тео Эрнандес – Тонали (Кессиэ, 58), Крунич (Беннасер, 58) – Рафаэль Леау (Мальдини, 83), Браим Диас (Хеуге, 71), Салемакерс – Коломбо (Чалханоглу, 46).

Специя: Биттенкур – Сала, Шабо, Эрлич, Маркицца – Побега (Мора, 77), Риччи (Акампора, 59), Маджоре – Верде (Агудело, 59), Галабинов (Пикколи, 32), Джаси (Бартоломеи, 77).

Предупреждения: Чалханоглу – Риччи, Джаси.