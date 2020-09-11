Италия

Новый владелец Ромы Дэн Фридкин лично ознакомился со своим клубом.

Впервые с момента приобретения Ромы Дэн Фридкин посетил Рим — сообщил официальный сайт "волков".

Дэн и его сын Райан Фридкины прибыли в Тригорию за час до начала тренировки и первым делом встретились с главным тренером команды Паулу Фонсекой.

После этого Фонсека провел новых хозяев клуба в раздевалку, где американцы смогли познакомиться и пообщаться с игроками первой команды.

Понаблюдав за тренировкой взрослых "джаллоросси", Фридкины перед отъездом с базы побывали на занятии детской команды клуба (U-11).