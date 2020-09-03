Италия

Новые владельцы Ромы рассказали о своих планах.

Дэн Фридкин и его старший сын Райан намерены проводить продуманную политику с целью вывести Рому на ведущие роли в Италии.

"О нас должны судить не по красивым словам, а по делам, – цитирует Дэна Фридкина официальный сайт Ромы. – Именно поэтому мы собрали команду профессионалов, которая должна не только помогать Роме расти в спортивном плане, но и налаживать сотрудничество с городскими властями, болельщиками».

"Болельщики и СМИ постоянно жаждут какой-то информации, иногда сами придумывая слухи. Мы не хотим раздувать какие-то громкие дела, поэтому и не способствуем распространению слухов. Мы будем сообщать только о том, что уже состоялось. Это касается и трансферов, и стадиона".

"Рома похожа на спящего великана, который, если проснется, будет способен на любые свершения. – добавил Райан Фридкин. – Наша цель — его разбудить. Я не вижу никаких причин, которые бы помешали Роме в будущем бороться за трофеи на всех уровнях".

В августе Джеймс Паллотта продал Рому компании Дэна Фридкина Friedkin Group за 600 миллионов евро.