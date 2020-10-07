Италия

Полузащитник Лассе Шене покинет команду.

Лассе Шене оказался вне заявки Дженоа на сезон-2020/21 — сообщает Football Italia.

Экс-звезда Аякса оказался среди 17-ти игроков Дженоа, сдавших положительный тест на коронавирус, но причина в другом.

Новый тренер команды Роландо Маран не видит 34-летнего полузащитника в составе. Во время трансферного окна "грифоны" искали покупателя на игрока, но безуспешно.

Ожидается, что Шене, контракт которого рассчитан до 30 июня 2021 года, покинет клуб в сатусе свободного агента.

Датчанин ранее выступал за Де Граафсхап (74 матча во всех турнирах, 16 голов), Неймеген (125, 33), Аякс (287, 64) и Дженоа (34, 3).