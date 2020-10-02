Италия

Теперь у "грифонов" 22 заболевших, из них 16 футболистов.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Дженоа растет — сообщает Football Italia.

После 19-ти положительных тестов, из которых 14 принадлежали футболистам, было проведено еще одно тестирование, и его провалили игроки Петар Брлек и Миха Зайц, а также один из асистентов главного тренера Вальтер Брессан.

Ранее руководство Серии А отложило матч 3-го тура чемпионата Италии Дженоа — Торино, запланированный на 3 октября.