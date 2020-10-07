Повторное тестирование игроков и сотрудников Дженоа подтвердило ранее полученные результаты.
Фото ФК Дженоа
07 октября 2020, 19:23
Очередное тестирование на коронавирус принесло неутешительные результаты для Дженоа — сообщает Sky Sport Italia.
У десяти футболистов подтвердился диагноз, результаты еще семи станут известны позже.
В настоящий момент в Дженоа болеют 17 игроков и несколько работников клуба, в том числе и ассистент главного тренера.
Из-за вспышки коронавируса был перенесен матч третьего тура Серии А Дженоа — Торино.
Также не состоялся поединок Ювентус — Наполи.