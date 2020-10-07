Италия

Повторное тестирование игроков и сотрудников Дженоа подтвердило ранее полученные результаты.

Очередное тестирование на коронавирус принесло неутешительные результаты для Дженоа — сообщает Sky Sport Italia.

У десяти футболистов подтвердился диагноз, результаты еще семи станут известны позже.

В настоящий момент в Дженоа болеют 17 игроков и несколько работников клуба, в том числе и ассистент главного тренера.

Из-за вспышки коронавируса был перенесен матч третьего тура Серии А Дженоа — Торино.

Также не состоялся поединок Ювентус — Наполи.