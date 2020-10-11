Италия

Туринцы отпустят защитника только в случае солидного предложения.

Ювентус планирует получить за Мериха Демирала не менее 50 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

Туринцы отклонили предложения Атлетико и Тоттенхэма летом и ждут, что будут новые попытки уже в зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 7 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и одним ассистом.

Напомним, что центрального защитника также претендуют Лестер и Вулверхэмптон.