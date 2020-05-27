Италия

Турецкий защитник завершает процесс восстановления.

Защитник Ювентуса Мерих Демирал практически завершил восстановление после травмы и приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает портал Tuttomercato.

На тренировке "старой синьоры" во вторник турецкий центрбек выполнял упражнения с мячом.

Демирал получил разрыв крестообразных связок колена в середине января и с тех пор находился в лазарете. В скором времени 22-летний игрок может вернуться к тренировкам в общей группе.

В текущем сезоне защитник провел 7 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что интерес к Демиралу проявляет Лион.