Италия

"Примавера" Юве отправлена на изоляцию.

Тренер молодежной команды Ювентуса (U-23) Ламберто Дзаули сдал положительный тест на коронавирус — сообщил официальный сайт клуба.

Все игроки, тренеры и обслуживающий персонал команды изолирован в клубном отеле. Здоровые футболисты могут принимать участие в тренировках и играх, однако их контакты с внешним миром исключены.

Ранее сообщалось, что во время пребывания в сборной Португалии коронавирусом заразился Криштиану Роналду.