Повреждение чилийца оказалось не очень серьезным.
Алексис Санчес, Getty Images
17 октября 2020, 14:22
Нападающий Интера Алексис Санчес готов принять участие в матче с Миланом в 4-м туре Серии А, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Санчес вернулся с повреждением из расположения сборной Чили и мог пропустить миланское дерби. Медобследование не выявило у 31-летнего игрока серьезной травмы, и он точно попадет в заявку команды.
В текущем сезоне Санчес провел 3 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись двумя ассистами.
Матч Интер – Милан состоится на Сан-Сиро в субботу, 17 октября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.