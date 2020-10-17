Италия

Повреждение чилийца оказалось не очень серьезным.

Нападающий Интера Алексис Санчес готов принять участие в матче с Миланом в 4-м туре Серии А, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Санчес вернулся с повреждением из расположения сборной Чили и мог пропустить миланское дерби. Медобследование не выявило у 31-летнего игрока серьезной травмы, и он точно попадет в заявку команды.

В текущем сезоне Санчес провел 3 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись двумя ассистами.

Матч Интер – Милан состоится на Сан-Сиро в субботу, 17 октября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.