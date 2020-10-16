Италия

Тренер Интера Антонио Конте рассказал о готовности своей команды к миланскому дерби.

Антонио Конте не считает поединок против Милана в четвертом туре Серии А особенным.

"Мы стараемся выиграть каждый матч, и все они для нас одинаково важны, поскольку каждый приносит три очка, – цитирует предматчевую пресс-конференцию тренера Интера Football Italia. – Так что можно считать, что у Интера бесконечная череда судьбоносных матчей. Единственная особенность нынешней встречи с Миланом — это то, что соперник за последние месяцы прибавил и представляет собой серьезную силу".

"Определенную сложность для нас представляют кадровые проблемы и то, что игроки возвращаются из своих сборных в различном состоянии. Взять тех же чилийцев: мы еще даже не успели оценить, успел ли восстановиться Санчес и если нет, то успеет ли».

Матч четвертого тура чемпионата Италии Интер — Милан состоится в субботу, 17 октября. Начало в 19:00 по киевскому времени.