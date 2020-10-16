Италия

Тренер Милана Стефано Пьоли рассказал о готовности своей команды к матчу чемпионата Италии против Интера.

Стефано Пьоли считает, что Дерби делла Мадоннина станет для Милана сложным и важным экзаменом.

"Милан работает над созданием своего особого стиля, и матч против Интера станет проверкой того, насколько мы продвинулись по этому пути, – цитирует предматчевую пресс-конференцию тренера Милана Football Italia. – Наш соперник является одним из претендентов на чемпионский титул, и победа над ним может вдохновить Милан на собственные подвиги".

"Мы должны подготовиться как можно лучше к этому матчу, невзирая на все объективные трудности. Немалую роль должен сыграть и психологический настрой после старта в чемпионате с трех побед и успешного выступления в Лиге Европы".

Также Пьоли заверил, что излечившийся от коронавируса Ибрагимович, несмотря на короткий срок на подготовку, готов играть.

"У него был проблемный период, но сейчас он такой же, как всегда: сильный, собранный, улыбающийся. Да, он тренировался всего неделю, но готов играть".

Матч четвертого тура Серии А Интер — Милан состоится в субботу, 17 октября. Начало в 19:00 по киевскому времени.