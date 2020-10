Любое Дерби делла Мадоннина является особенным (по крайней мере, для поклонников Интера и Милана), однако в четвертом туре сезона-2020/21 в Серии А у главного дерби Ломбардии будут и дополнительные нюансы.

Интер — Милан

Суббота, 17 октября, 19:00. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Первое миланское дерби в эпоху коронавируса — и всемирная хворь тут же решила сказать свое веское слово в противостоянии, за которым будет пристально наблюдать весь мир.

Особенно вопрос пандемии оказался актуален для Интера, в составе которого COVID-19 подхватили Бастони, Шкриниар, Наингголан, Гальярдини, Янг и Раду. Если еще учесть дисквалификацию Сенси, травмы Весино и Санчеса, а также не столь значительное, но все же повреждение Перишича, то у Антонио Конте могут возникнуть проблемы даже с формированием боевого стартового состава.

В Милане ситуация попроще. На коронавирусном карантине пребывают Дуарте и Габбья — игроки не самые определяющие для "дьяволов". Зато выздоровел действительно важный персонаж — Ибрагимович. Да, у шведа была всего неделя, чтобы восстановить физические и игровые кондиции, однако в первом же своем спарринге после возвращения он забил.

Из-за травм также пока не могут играть Конти и Мусаккьо, а Ребич все-таки не успел залечить локоть, травмированный в третьем туре против Кротоне, но все-таки кадровые проблемы "россонери" не сравнить с заботами "нерадзурри".

Не стоит забывать и о том, что в обеих командах хватает игроков, вернувшихся из своих сборных, так что говорить о сбалансированной функциональной готовности тоже не приходится.

Предсказать ход развития событий в поединке сложно, однако определенные выводы можно сделать о настрое по высказываниям тренеров на предматчевых пресс-конференциях. Если для Конте это рядовой матч, в котором за победу дают те же три очка, что и в любом другом, то для Пьоли — ключевой момент, который может оказать влияние на весь сезон.

Стоит отметить, что Милан подходит к дерби одержав три победы в трех турах и не пропустив ни одного мяча, деля первое-второе места с Аталантой. Интер же идет пятым, отставая на два очка и пропуская в среднем по два мяча в каждом матче.

