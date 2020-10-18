Италия

Герой дерби с Интером поделился своими впечатлениями о матче.

Милан в четвертом туре чемпионата Италии обыграл Интер (2:1). Оба гола за "россонери" забил 39-летний Златан Ибрагимович.

"Милан не выигрывал дерби четыре года. Я застрял дома на две недели, поэтому был голоден к игре – и показал это. Я немного потерял чувство вкуса, но я проходил тестирование каждых три дня. Ничто не могло помешать мне сыграть в дерби", — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Я разочарован, что не реализовал пенальти (однако Златан отправил мяч в ворота на добивании – прим.), но важно то, что команда выиграла. Я самый возрастной в составе и ощущаю большую ответственность. Мне нравится это ощущение. Команда следует за мной и жаждет побеждать".

"Я знаю свой уровень. После травмы колена в Манчестер Юнайтед я отправился в Америку, чтобы почувствовать себя живым. Сказал Жозе Моуриньо, что я не готов и не хочу быть разочарованием, после чего ушел в Лос-Анджелес Гэлакси".

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"Мино Райола сказал мне возвращаться в Европу, мне сказали, что Милан нуждается во мне. Теперь я чувствую себя куда более совершенным игроком, чем был 10 лет назад. Мне был еще ту физическую форму, что была 10 лет назад, никто бы меня не мог остановить. Но должен сказать, и сейчас не могут".

"Я упорно работаю, использую свой опыт и помощь от товарищей по команде. И я не смирюсь, если кто-то с них снимет ногу с педали газа, на тренировке или в матче. Мы всегда должны выкладываться на 200%".

"Может ли Милан стать чемпионом? Мы воспринимаем игры одну за другой. Когда я пришел в клуб, наша цель была выйти в еврокубки, и мы это сделали. Я верю, что чемпионство возможно. Если ты веришь, то способен достичь чего угодно. Хотя впереди еще долгий путь".

Милан лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков в четырех турах. 22 октября команда сыграет против Селтика в Лиге Европы, а 26 октября примет Рому.