Италия

Украинский полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы.

Руслан Малиновский может пропустить поединок пятого тура чемпионата Италии, сообщает TuttoMercatoWeb.

Источник утверждает, что украинский полузащитник не успевает восстановиться из-за проблем со старой травмой.

Малиновский уже пропустил поединок против Мидтьюлланда в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Атланта сыграет с Сампдорией 24 октября.

В текущем сезоне Малиновский провел за Аталанту четыре матча в Серии А и отметился одной результативной передачей.