Украинский полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы.
getty images
22 октября 2020, 21:26
Руслан Малиновский может пропустить поединок пятого тура чемпионата Италии, сообщает TuttoMercatoWeb.
Источник утверждает, что украинский полузащитник не успевает восстановиться из-за проблем со старой травмой.
Малиновский уже пропустил поединок против Мидтьюлланда в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Атланта сыграет с Сампдорией 24 октября.
В текущем сезоне Малиновский провел за Аталанту четыре матча в Серии А и отметился одной результативной передачей.