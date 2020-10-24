Италия

"Нерадзурри" победили со счетом 2:0.

В матче 5-го тура Серии А Интер обыграл на выезде Дженоа со счетом 2:0. Голами в составе миланского клуба отличились Ромелу Лукаку и Данило Д'Амброзио.

Дженоа – Интер 0:2

Голы: Лукаку, 64, Д`Амброзио, 79.

Дженоа: Перин – Гольданига, Сапата, Бани – Гильоне, Ровелла (Мелегони, 84), Бадель (Зайц, 61), Бехрами (Радованович, 61), Чиборра (Пеллегрини, 46) – Пьяца (Шомуродов, 65), Пандев.

Интер: Ханданович – Д`Амброзио, Раноккия, Бастони – Дармиан (Коларов, 80), Видаль (Наингголан, 80), Брозович, Перишич (Хакими, 58) – Эриксен (Барелла, 58) – Мартинес (Пинамонти, 72), Лукаку.

Предупреждения: Бани – Мартинес.