Команды обменялись забитыми мячами, но сильнейшего не выявили.
Сампдория - Дженоа, Getty Images
01 ноября 2020, 23:37
В поединке шестого тура итальянской Серии А Сампдория принимала на своем поле Дженоа.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.
За Сампдорию голом отметился Янкто на 23-й минуте, а спустя еще несколько минут Скамачча вернул равновесие в счете.
Сампдория — Дженоа 1:1
Голы: Янкто, 23 — Скамачча, 28
Сампдория: Аудеро, Ауджелло, Тонелли, Берешиньски, Йосида, Торсбю, Янкто (Лерис, 84), Дамсгор (Кандрева, 74), Экдаль (Адриен Силва, 66), Рамирес (Верре, 66), Куальярелла (Кейта Бальде, 66).
Дженоа: Перин, Сапата, Голданига, Бираски, Кришито (Пеллегрини, 77), Лерагер (Радованович, 86), Ровелла, Бадель (Бехрами, 73), Зайц (Мелегони, 86), Скамачча (Пьяца, 73), Пандев.
Предупреждения: Куальярелла, Торсбю, Экдаль, Янкто, Берешиньски — Голданига.