Италия

Команды обменялись забитыми мячами, но сильнейшего не выявили.

В поединке шестого тура итальянской Серии А Сампдория принимала на своем поле Дженоа.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

За Сампдорию голом отметился Янкто на 23-й минуте, а спустя еще несколько минут Скамачча вернул равновесие в счете.

Сампдория — Дженоа 1:1

Голы: Янкто, 23 — Скамачча, 28

Сампдория: Аудеро, Ауджелло, Тонелли, Берешиньски, Йосида, Торсбю, Янкто (Лерис, 84), Дамсгор (Кандрева, 74), Экдаль (Адриен Силва, 66), Рамирес (Верре, 66), Куальярелла (Кейта Бальде, 66).

Дженоа: Перин, Сапата, Голданига, Бираски, Кришито (Пеллегрини, 77), Лерагер (Радованович, 86), Ровелла, Бадель (Бехрами, 73), Зайц (Мелегони, 86), Скамачча (Пьяца, 73), Пандев.