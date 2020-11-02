Италия

Защитник недоволен игрой своей команды.

Защитник Наполи Калиду Кулибали высказал свое мнение о поединке Серии А против Сассуоло (0:2).

"Мы хотели победить, но не смогли. Мы сожалеем о поражении. Если мы остановимся на этом поражении, мы не улучшим наши навыки в будущем.

Мы не можем использовать игру в прошлый четверг в Лиге Европы в качестве оправдания. Нам нужно подумать о победе в игре против Риеки и в воскресенье в чемпионате против Болоньи. В игре против Сассуоло создали много возможностей для того, чтобы забить, но не воспользовались ими", - сказал он Sky Sport Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между Наполи и Сассуоло.