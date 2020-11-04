Италия

Клуб из Турина добыл первую победу в текущем сезоне чемпионата Италии.

В заключительном поединке шестого тура итальянской Серии А Дженоа принимал на своем поле Торино. Обе команды находятся в нижней части таблицы, поэтому положительный результат был важен для каждой их них.

Несмотря на то, что в конце встречи Скамакка сократил отставание Дженоа в счете, этого оказалось недостаточно для того, чтобы спасти ничью. Гол Лукича и автогол Пеллегрини в первой половине решили исход противостояния в пользу Торино.

Впрочем, туринцы по-прежнему остаются в зоне вылета, имея в своем активе всего четыре набранных пункта, однако победа над Дженоа стала для них первой в текущем сезоне высшего итальянского дивизиона.

Дженоа — Торино 1:2

Голы: Скамакка, 90+3 — Лукич, 10, Пеллегрини, 26

Дженоа: Перин, Гольданига (Пандев, 46), Пеллегрини (Кришито, 67), Гильоне, Сапата, Зайц (Бани, 46), Ровелла (Дестро, 88), Лерагер, Бадель, Пьяца (Париджини, 67), Скамакка.

Торино: Сиригу, Мурру (Родригес, 54), Бремер, Войнович, Синго (Войвода, 74), Лукич, Ринкон, Гояк (Мейте, 53), Линетти (Ансальди, 88), Верди (Бонаццоли, 54), Белотти.

Предупреждения: Бадель, Ровелла - Гояк, Ринкон, Синго, Лукич.