Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Рома в рамках поединка чемпионата Италии отправилась в гости к Дженоа и добилась победы со счетом 3:1.

Предлагаем вам обзор поединка:

Дженоа — Рома 1:3

Голы: Пьяца, 50 — Мхитарян, 45+2, 66, 85

Дженоа: Перин — Бани, Бираски, Масьелло (Гильоне, 70), Кришито — Ровелла, Зайц (Бадель, 81), Радованович (Пеллегрини, 70) — Лерагер (Дестро, 81), Пьяца (Пандев, 61), Скамакка.

Рома: Лопес — Карсдорп, Рожер, Смоллинг, Манчини, Спинаццола (Бруно Перес, 14) — Мхитарян, Пеллегрини (Вильяр, 87), Педро, Верету — Майораль (Кристанте, 61).

Предупреждение: Зайц