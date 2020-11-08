Италия

Антонио Кассано оценил своего бывшего партнера по Милану.

Бывший нападающий Антонио Кассано считает Златана Ибрагимовича одним из лучших нападающих в истории мирового футбола.

"Златан Ибрагимович — совершенный нападающий, – цитирует Football Italia Касcано, выигрывавшего чемпионат Италии вместе со Златаном в Милане. – Если рассматривать лучших центрфорвардов в истории футбола, то Ибра занимает третье место после Роналдо "Феномено" и Марко ван Бастена".

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 8 матчей в Серии А и и Лиге Европы и забил 8 мячей.

Лидер Милана был признан лучшим игроком чемпионата Италии в октябре.