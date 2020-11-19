Италия

Пауло Дибала и Федерико Кьеза провели полную тренировку в общей группе Ювентуса.

Накануне матча восьмого тура чемпионата Италии Ювентус получил существенное усиление состава — сообщает Football Italia.

Пропускавшие ноябрьские матчи своих сборных из-за травм Пауло Дибала и Федерико Кьеза полностью восстановились и провели полноценную тренировку в общей группе. Это станет серьезным усилением атакующего потенциала Ювентуса перед матчем против Кальяри.

А вот линия обороны может предстать в совершенно непривычном сочетании. В связи с травмами Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи тройку защитников, по мнению итальянских экспертов, составят Данило, Мерих Демираль и Матейс де Лигт.

Креативные итальянские журналисты уже успели окрестить перспективную тройку 3D или DDD, по аналогии с ВВС — Барцальи, Бонуччи Кьеллини.

Матч Ювентус — Кальяри запланирован на субботу, 21 ноября. Хозяева идут пока на пятом месте в турнирной таблице, гости — одиннадцатые, но разделяет их всего 3 очка.