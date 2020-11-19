Италия

В контракте тренера Ромы Паулу Фонсеки есть пункт, при выполнении которого соглашение автоматически продлится на год.

Контракт Паулу Фонсеки, истекающий летом 2021 года, будет автоматически продлен, если Рома финиширует в первой четверке — сообщает Sky Italia.

Именно попадание в Лигу чемпионов является непременным условием для превращения двухлетнего контракта экс-тренера Шахтера в трехлетний.

Помимо вопроса с тренером, итальянское издание считает главными задачами нового спортивного директора Ромы Тьягу Пинту решение проблемы вратарей и сохранение в команде Лоренцо Пеллегрини.

Что касается поста номер один, то практически все ясно с резервным голкипером — 37-летнему Антонио Миранте предложат контракт еще на один год, а вот основным боссы Ромы хотят видеть кого-то значительно моложе и перспективнее.

С Пеллегрини же, чей контракт заканчивается летом 2022 года, переговоры о новом долгосрочном соглашении начнутся в январе.