Италия

Стала известна дата проведения игры за трофей Supercoppa Italiana.

Поединок за Суперкубок Италии между чемпионом страны, Ювентусом, и обладателем кубка, Наполи состоится 20 января следующего года, сообщает Football Italia.

Игра за 33-й в истории розыгрыша трофей Supercoppa Italiana пройдет на домашней арене Сассуоло — Мапеи. Эта арена примет поединок Суперкубка Италии впервые. Рекордсменом по принятым матчам за суперкубок страны является стадион Сан Сиро, где трофей разыгрывали 11 раз.

Наполи и Ювентус встречались в суперкубковом поединке дважды в истории. В 2012 году "бьянконерри" обыграли неаполитанцев со счетом 4:2, но уже через два года Наполи взял реванш у принципиального соперника, выиграв в серии пенальти после результативной ничьи в игровое время (2:2).

Для Ювентуса этот матч за суперкубок станет 15-м в истории. В играх за этот трофей "старая синьора" имеет 8 побед и 7 поражений.

Наполи же участвовал в поединках за суперкубок четыре раза и побеждал дважды.

Напомним, что последний матч между Ювентусом и Наполи, который должен был пройти в начале октября в рамках Серии А, не состоялся из-за неявки неаполитанцев на игру в связи с выявленными случаями коронавируса в команде. В последствии подопечные Гаттузо получили техническое поражение.

Ранее сообщалось, что наказание Наполи за неявку на матч с Ювентусом могут отменить.